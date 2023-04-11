Ночью враг бил по Никопольщине
В ночь на 11 апреля российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.
Он отметил, что стреляли по прибрежным территориям Марганецкой громады. Глава Никопольской РВА добавляет , что обстрелы были произведены из ствольной артиллерии. Люди не пострадали. В настоящее время на месте работают соответствующие специалисты.
Остальные районы Днепропетровской области провели ночь без российских ударов.
"У российских захватчиков нет ничего святого. Они уже давно перестали быть людьми, поэтому и не следует ожидать от них человечности", - подчеркнул Лукашук.
- 8 апреля российская армия атаковала Марганецкую и Мировскую громады, поврежден газопровод и забор.
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