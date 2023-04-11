Ночью враг бил по Никопольщине

Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что стреляли по прибрежным территориям Марганецкой громады. Глава Никопольской РВА добавляет , что обстрелы были произведены из ствольной артиллерии. Люди не пострадали. В настоящее время на месте работают соответствующие специалисты.

Остальные районы Днепропетровской области провели ночь без российских ударов.

"У российских захватчиков нет ничего святого. Они уже давно перестали быть людьми, поэтому и не следует ожидать от них человечности", - подчеркнул Лукашук.