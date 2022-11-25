Ночью враг бил из РСЗО по портовой акватории Николаевщины, один человек получил контузию
Около полуночи 25 ноября оккупанты обстреляли из РСЗО Николаевщину: под ударом оказалась портовая акватория и жилищный фонд, один человек получил контузию
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмм.
В Николаевском районе враг гатив из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту в Очаковской общине. По словам Кима, обстрелы продолжались с 00:08 25 ноября.
Из-за атак один человек получил контузию, также известно о повреждении жилищного фонда. Информация будет уточняться.
Председатель ОВА сообщает, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах сутки прошли относительно спокойно.
- Напомним, утром 25 ноября вражеские войска снова ударили по пригороду Запорожья, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура: станция ТО.
- В четверг 24 ноября кафиры били по Сумщине: от обстрелов из минометов поврежден жилой дом в Новослободской общине.
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