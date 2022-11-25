Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмм.

В Николаевском районе враг гатив из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту в Очаковской общине. По словам Кима, обстрелы продолжались с 00:08 25 ноября.

Из-за атак один человек получил контузию, также известно о повреждении жилищного фонда. Информация будет уточняться.

Председатель ОВА сообщает, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах сутки прошли относительно спокойно.

Напомним, утром 25 ноября вражеские войска снова ударили по пригороду Запорожья, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура: станция ТО.

В четверг 24 ноября кафиры били по Сумщине: от обстрелов из минометов поврежден жилой дом в Новослободской общине.

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