Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Воздушного командования "Восток" их уничтожили", - пишет глава области.

Сообщается, что это, вероятно, Shahed.

Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов. Однако после шести часов утра рашисты открыли огонь по Никополю и Червоногригорьевской громаде из тяжелой артиллерии.

Последствия выясняются, предварительно – никто не пострадал.