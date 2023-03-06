Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, все уничтожили силы ПВО
В ночь с 5 на 6 марта российские войска запустили четыре дрона по территории Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Воздушного командования "Восток" их уничтожили", - пишет глава области.
Сообщается, что это, вероятно, Shahed.
Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов. Однако после шести часов утра рашисты открыли огонь по Никополю и Червоногригорьевской громаде из тяжелой артиллерии.
Последствия выясняются, предварительно – никто не пострадал.
- Ночью 4 марта россияне атаковали Марганецкую громаду на Днепропетровщине, утром – Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие.
- Утром 4 марта российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека погибли, повреждены газопровод, дома и линия электропередачи.
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