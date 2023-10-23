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Ночью Воздушные силы уничтожили все вражеские цели – 14 БПЛА и одну ракету Х-58

23 октября, 2023 понедельник
08:18
Война с Россией

В ночь на понедельник, 23 октября, российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели РФ, в том числе 14 беспилотников и одну авиационную ракету Х-58

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что "шахедами" россияне атаковали с юга, крымского мыса Чауда. Оккупанты направили беспилотники в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона Украины.

Кроме того, ракету Х-59 армия РФ выпустила из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области. А беспилотник не установленного типа, по всей вероятности, был запущен с северной границы.

В то же время, благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины все воздушные цели врага были уничтожены. А это:

  • 13 БПЛА Shahed-136/131;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Фото: Воздушные силы

  • В возведении Генштаба ВСУ сообщалось . что за прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ракетных и 63 авиационных ударов по Украине.
Украина
Россия
безпілотник
ракетний удар
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