Ночью Воздушные силы уничтожили все вражеские цели – 14 БПЛА и одну ракету Х-58
В ночь на понедельник, 23 октября, российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели РФ, в том числе 14 беспилотников и одну авиационную ракету Х-58
Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что "шахедами" россияне атаковали с юга, крымского мыса Чауда. Оккупанты направили беспилотники в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона Украины.
Кроме того, ракету Х-59 армия РФ выпустила из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области. А беспилотник не установленного типа, по всей вероятности, был запущен с северной границы.
В то же время, благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины все воздушные цели врага были уничтожены. А это:
- 13 БПЛА Shahed-136/131;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 1 ударный БпЛА (тип не установлен).
Фото: Воздушные силы
- В возведении Генштаба ВСУ сообщалось . что за прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ракетных и 63 авиационных ударов по Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.69Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное