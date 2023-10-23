Ночью Воздушные силы уничтожили все вражеские цели – 14 БПЛА и одну ракету Х-58

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что "шахедами" россияне атаковали с юга, крымского мыса Чауда. Оккупанты направили беспилотники в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона Украины.

Кроме того, ракету Х-59 армия РФ выпустила из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области. А беспилотник не установленного типа, по всей вероятности, был запущен с северной границы.

В то же время, благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины все воздушные цели врага были уничтожены. А это:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Фото: Воздушные силы