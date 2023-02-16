Воздушные силы уничтожили 16 российских ракет во время ночной атаки

Об этом передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Отмечается, что врагом было применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что противник выпустил аж 36 ракет:

12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр"

12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31

1 противокорабельная ракета "Оникс"

Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. В общей сложности это 16 ракет.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На данный момент на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - добавляют в Воздушных силах.

По данным спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, на Юге силами противовоздушной обороны уничтожены 8 ракет типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря - 6 над Николаевщиной, 2 - над Херсонщиной. А также сбиты 2 ракеты воздушного базирования, направленные в центральные регионы.

Также с применением стратегической авиации РФ нанесен удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Кировоградской области. Там продолжается тушение пожара, информация о пострадавших уточняется.