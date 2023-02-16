Воздушные силы уничтожили 16 российских ракет во время ночной атаки
Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил более 30 ракеты
Об этом передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.
Отмечается, что врагом было применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что противник выпустил аж 36 ракет:
- 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555
- 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр"
- 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31
- 1 противокорабельная ракета "Оникс"
Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. В общей сложности это 16 ракет.
"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На данный момент на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - добавляют в Воздушных силах.
По данным спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, на Юге силами противовоздушной обороны уничтожены 8 ракет типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря - 6 над Николаевщиной, 2 - над Херсонщиной. А также сбиты 2 ракеты воздушного базирования, направленные в центральные регионы.
Также с применением стратегической авиации РФ нанесен удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Кировоградской области. Там продолжается тушение пожара, информация о пострадавших уточняется.
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали разные регионы Украины. Во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры, а на Днепропетровщине уничтожены 7 домов, повреждено промышленное предприятие и 30 домов. Есть погибшие и раненые.
- По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталии Гуменюк, в ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.74Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное