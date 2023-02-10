Ночью Воздушные силы сбили 5 вражеских "калибров" и 5 "шахедов"

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

10 февраля, ночью, россияне атаковали мирные города и критическую инфраструктуру Украины:

"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из российского фрегата в Черном море", - сообщили в воздушных силах.

Так, украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов-шахедов.

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области). По Харьковской и Запорожской областях запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе. ", – утвердили военные.

В частности, в Воздушных силах предупредили о новой ракетной атаке: в 08:30 РФ осуществила пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.