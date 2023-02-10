Ночью Воздушные силы сбили 5 вражеских "калибров" и 5 "шахедов"
Ночью 10 февраля россияне нанесли удары по городам и критической инфраструктуре Украины: применили 7 БПЛА и 6 крылатых ракет "Калибр": ВСУ сбили 5 "калибров" и 5 "шахедов"
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
10 февраля, ночью, россияне атаковали мирные города и критическую инфраструктуру Украины:
"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из российского фрегата в Черном море", - сообщили в воздушных силах.
Так, украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов-шахедов.
Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области). По Харьковской и Запорожской областях запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе. ", – утвердили военные.
В частности, в Воздушных силах предупредили о новой ракетной атаке: в 08:30 РФ осуществила пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
- Напомним, ночью оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Харьковщины, зафиксировано около 10 взрывов.
- Российские войска сегодня ночью через час нанесли по Запорожью 17 ударов.
- Утром сообщалось , что Россия вывела в Черное море три ракетоносителя после ослабления шторма, один из них – подводный: в ОК "Юг" предупредили, что враг может готовить обстрел Украины.
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