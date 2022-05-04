Ночью в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО

Об этом говорится в Фейсбуке Запорожской ОВА.



"Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, подобные взрывам.

Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны", - отметили в заявлении.



В Запорожской ОВА заметили, что безопасности горожан ничего не угрожает.

3 мая россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье, убив двух человек, повредив школу и 12 домов.

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