Ночью в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО
Около 23:40 3 мая в Запорожье были слышны взрывы, поскольку сработала ПВО Украины
Об этом говорится в Фейсбуке Запорожской ОВА.
"Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, подобные взрывам.
Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны", - отметили в заявлении.
В Запорожской ОВА заметили, что безопасности горожан ничего не угрожает.
- 3 мая россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье, убив двух человек, повредив школу и 12 домов.
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