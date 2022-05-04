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Главная война с Россией Ночью в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО

Ночью в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО

4 мая, 2022 среда
07:21
война с Россией

Около 23:40 3 мая в Запорожье были слышны взрывы, поскольку сработала ПВО Украины

Об этом говорится в Фейсбуке Запорожской ОВА.

"Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, подобные взрывам.
Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны", - отметили в заявлении.

В Запорожской ОВА заметили, что безопасности горожан ничего не угрожает.

  • 3 мая россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье, убив двух человек, повредив школу и 12 домов.

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