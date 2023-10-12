Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной громады, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 лиц", - сообщил Наев.

Отмечается, что диверсанты пытались пересечь государственную границу и планировали дорогу к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.

"По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями", – добавил Наев.