Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев
В ночь на 12 октября российские диверсанты пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область и двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной громады, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 лиц", - сообщил Наев.
Отмечается, что диверсанты пытались пересечь государственную границу и планировали дорогу к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.
"По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями", – добавил Наев.
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