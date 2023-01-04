Ночью в Ростовской области сработало ПВО, - губернатор
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО в регионе, было принято решение ликвидировать "объект в форме свободно летевшего по ветру слоя"
Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал в телеграмме.
Губернатор отметил, что 3 января, ориентировочно в 22 часа, в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области сработала система российской ПВО.
"На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме пули, свободно летевший по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - написал он.
Василий Голубев также призвал местных жителей сохранять спокойствие.
- Напомним, авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце заявил в эфире Эспрессо, что российская система ПВО слаба до летучих объектов и крылатых ракет.
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