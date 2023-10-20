Ночью в окрестностях Мелитополя раздались взрывы в районе военной базы россиян, - Федоров
Ночью 20 октября в окрестностях временно оккупированного Мелитополя у военной базы российских военных прогремели несколько мощных взрывов
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мощные взрывы были слышны в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. По словам Федорова, жители тоже слышали гул техники.
- 13 октября украинские партизаны во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвали железнодорожный поезд, перевозивший боеприпасы и горючее для рашистов на фронт.
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