Ночью в окрестностях Мелитополя раздались взрывы в районе военной базы россиян, - Федоров

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощные взрывы были слышны в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. По словам Федорова, жители тоже слышали гул техники.