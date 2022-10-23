Ночью в Никопольском районе ВСУ сбили дрон-камикадзе "Shahed-136"
Во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования "Восход" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136"
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что он был сбит в Никопольском районе.
"Минус еще один вражеский беспилотник. Искреннее спасибо нашим защитникам!" – добавил Резниченко.
- Напомним, за сутки оккупанты нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, также более 80 обстрелов с РСЗО
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