Ночью в Никопольском районе ВСУ сбили дрон-камикадзе "Shahed-136"

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что он был сбит в Никопольском районе.

"Минус еще один вражеский беспилотник. Искреннее спасибо нашим защитникам!" – добавил Резниченко.

Напомним, за сутки оккупанты нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, также более 80 обстрелов с РСЗО

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