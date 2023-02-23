Ночью в Мариуполе в очередной раз раздавались взрывы, произошел пожар на комбинате им. Ильича

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, в ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно захваченного города прогремели три взрыва, а на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича снова произошел пожар.

"ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии окупантов с днем рождения. В районе ЖГР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", - отметил советник городского головы.