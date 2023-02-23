Ночью в Мариуполе в очередной раз раздавались взрывы, произошел пожар на комбинате им. Ильича
В ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Так, в ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно захваченного города прогремели три взрыва, а на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича снова произошел пожар.
"ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии окупантов с днем рождения. В районе ЖГР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", - отметил советник городского головы.
- Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 февраля в Мариуполе раздалось 11 взрывов: горсовет подтвердил уничтожение состава БК оккупантов.
- Днем 22 февраля в городе во второй раз за сутки прозвучала серия взрывов, работала враждебная ПВО, также подтвердили попадание во вражеский состав. Уже вечером в горсовете проинформировали , что в городе прозвучало еще минимум два взрыва.
- Журналисты The New York Times утвердили , что недавние взрывы во временно оккупированном Мариуполе подтвердили способность Украины избивать по тылу российской армии.
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