Ночью в Харькове раздалась серия взрывов

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно повреждения нескольких зданий. Где еще были приходы - уточняем", - написал мэр.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога с 4:01 до 4:22 и с 4:27 до 5:02.

Напомним, 30 июля российские оккупанты обстреляли жилой массив в Индустриальном районе города Харькова.

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