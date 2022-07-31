Ночью в Харькове раздалась серия взрывов
В ночь на 31 июля россияне снова обстреляли Харьков, раздалось сразу несколько взрывов
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно повреждения нескольких зданий. Где еще были приходы - уточняем", - написал мэр.
В Харьковской области была объявлена воздушная тревога с 4:01 до 4:22 и с 4:27 до 5:02.
- Напомним, 30 июля российские оккупанты обстреляли жилой массив в Индустриальном районе города Харькова.
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