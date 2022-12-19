Ночью в близости к ядерной установке Южноукраинской АЭС зафиксировали российский дрон: Энергоатом обращается к МАГАТЭ
В ночь на 19 декабря российский дрон-камикадзе пролетел поблизости ядерной установки Южноукраинской АЭС. Энергоатом обращается в Международное агентство по атомной энергии
Об этом информирует в телеграмме Энергоатом .
"Сегодня ночью, 19 декабря в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "Шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что вражеский беспилотник пролетел в близости к ядерной установке.
Ведомство заявило, что это абсолютно недопустимое нарушение ядерной, радиационной безопасности и обращается в Международное агентство по атомной энергии.
"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", - подчеркивают в Энергоатоме.
- С 7 по 9 ноября Международное агентство по атомной энергии проверяло Южноукраинскую АЭС на незаявленный ядерный материал.
- 23 ноября энергоблоки Южноукраинской (Николаевская область) и Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы из-за обстрелов по стране.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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