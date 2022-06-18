Ночью в Бердянске были взрывы: часть города – без света

Об этом сообщил Бердянский горсовет в телеграме .

"В отдаленных районах Бердянска слышны взрывы", - отметили в ведомстве.

В части микрорайонов пропала электроэнергия.

12 июня во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы , часть города осталась без электроснабжения.

14 июня Институт исследования войны сообщил, что 12 июня, ко "дню России" РФ, предположительно, устроила теракт в Бердянске.

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