Ночью в Бердянске были взрывы: часть города – без света
Около 2:03 18 июня во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы, часть города осталась без света
Об этом сообщил Бердянский горсовет в телеграме .
"В отдаленных районах Бердянска слышны взрывы", - отметили в ведомстве.
В части микрорайонов пропала электроэнергия.
- 12 июня во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы , часть города осталась без электроснабжения.
- 14 июня Институт исследования войны сообщил, что 12 июня, ко "дню России" РФ, предположительно, устроила теракт в Бердянске.
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