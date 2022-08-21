Ночью украинские зенитки сбили над морем две крылатые ракеты "Калибр"
21 августа зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг"
"21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
- 19 августа в оперативном командовании "Юг" сообщали , что угроза ракетных обстрелов остается на высоком уровне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное