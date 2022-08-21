Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг"

"21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

19 августа в оперативном командовании "Юг" сообщали , что угроза ракетных обстрелов остается на высоком уровне.

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