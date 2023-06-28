Ночью украинские воины уничтожили 6 "шахедов" над Украиной, два попали по складу в Черкасской области
На ночь 28 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 Shahed-136/131, которыми российское войско атаковало Украину
Об этом отчитываются Воздушные силы.
"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
В частности, защитники Украины сбили над Днепропетровской областью 2 "шахеда".
По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, защитники неба успешно уничтожили две ударные дроны противника в регионе. Однако еще двое попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.
"Спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, без пострадавших. Прошу каждого из вас не игнорировать уведомления об опасности", - заметил он.
- Напомним, во вторник, 27 июня, оккупанты нанесли два ракетных удара из С-300 по Краматорску на Донетчине, попав в частности в общепит в центре города. К утру 28 июня зафиксировано 8 погибших, из них трое детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное