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Ночью украинские воины уничтожили 6 "шахедов" над Украиной, два попали по складу в Черкасской области

28 июня, 2023 среда
08:27
Война с Россией

На ночь 28 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 Shahed-136/131, которыми российское войско атаковало Украину

Об этом отчитываются Воздушные силы.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

В частности, защитники Украины сбили над Днепропетровской областью 2 "шахеда".

По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, защитники неба успешно уничтожили две ударные дроны противника в регионе. Однако еще двое попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

"Спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, без пострадавших. Прошу каждого из вас не игнорировать уведомления об опасности", - заметил он.

  • Напомним, во вторник, 27 июня, оккупанты нанесли два ракетных удара из С-300 по Краматорску на Донетчине, попав в частности в общепит в центре города. К утру 28 июня зафиксировано 8 погибших, из них трое детей.
Россия
военные силы Украины
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Автор
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