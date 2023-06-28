Об этом отчитываются Воздушные силы.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

В частности, защитники Украины сбили над Днепропетровской областью 2 "шахеда".

По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, защитники неба успешно уничтожили две ударные дроны противника в регионе. Однако еще двое попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

"Спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, без пострадавших. Прошу каждого из вас не игнорировать уведомления об опасности", - заметил он.