Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"В Одессе день и ночь проходят под звуки воздушных тревог. Сегодня украинские силы ПВО на Юге сбили шесть дронов-камикадзе. Хочется поблагодарить наших ребят за отличную работу. Поэтому сегодня одесситы спали спокойно", - рассказала Шульц.

Депутат Одесского райсовета отметила, что ситуация в Николаеве тоже относительно спокойная.

"Я только приехали из Николаева и могу сказать, что в самом Николаеве последние два дня были относительно спокойными. Все понимают, что все это благодаря нашим героическим Вооруженным Силам Украины. Мы каждый день читаем замечательные новости и верим, что скоро Украина будет освобождена от оккупантов ", – добавила она.

В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области прогремели взрывы. Город атаковали дронами-камикадзе.