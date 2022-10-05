Ночью украинские силы ПВО сбили 6 дронов-камикадзе на Юге Украины, - депутат Одесского райсовета Шульц
Депутат Одесского райсовета Валентина Шульц сообщила, что ночью 5 октября силы ПВО сбили шесть дронов-камикадзе на Юге Украины
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"
"В Одессе день и ночь проходят под звуки воздушных тревог. Сегодня украинские силы ПВО на Юге сбили шесть дронов-камикадзе. Хочется поблагодарить наших ребят за отличную работу. Поэтому сегодня одесситы спали спокойно", - рассказала Шульц.
Депутат Одесского райсовета отметила, что ситуация в Николаеве тоже относительно спокойная.
"Я только приехали из Николаева и могу сказать, что в самом Николаеве последние два дня были относительно спокойными. Все понимают, что все это благодаря нашим героическим Вооруженным Силам Украины. Мы каждый день читаем замечательные новости и верим, что скоро Украина будет освобождена от оккупантов ", – добавила она.
- В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области прогремели взрывы. Город атаковали дронами-камикадзе.
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