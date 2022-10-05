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Ночью украинские силы ПВО сбили 6 дронов-камикадзе на Юге Украины, - депутат Одесского райсовета Шульц

5 октября, 2022 среда
09:25
война с Россией ПВО

Депутат Одесского райсовета Валентина Шульц сообщила, что ночью 5 октября силы ПВО сбили шесть дронов-камикадзе на Юге Украины

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"В Одессе день и ночь проходят под звуки воздушных тревог. Сегодня украинские силы ПВО на Юге сбили шесть дронов-камикадзе. Хочется поблагодарить наших ребят за отличную работу. Поэтому сегодня одесситы спали спокойно", - рассказала Шульц.

Депутат Одесского райсовета отметила, что ситуация в Николаеве тоже относительно спокойная.

"Я только приехали из Николаева и могу сказать, что в самом Николаеве последние два дня были относительно спокойными. Все понимают, что все это благодаря нашим героическим Вооруженным Силам Украины. Мы каждый день читаем замечательные новости и верим, что скоро Украина будет освобождена от оккупантов ", – добавила она.

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Одесса
Николаев
Одещина
Николаевщина
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