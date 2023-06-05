Ночью убит старший оперативный группировки "Белгород" полковник гвардии Стэсев, - ГУР
В ночь с 4 на 5 мая убит старший оперативный группировки "Белгород", полковник гвардии Андрей Стэсев
Об этом пишет Главное управление разведки.
Сообщается, что Стэсев был убит в населенном пункте Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области РФ.
Отмечается, что ранее он занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ.
- 13 мая в Клищивке под Бахмутом ВСУ ликвидировали командира российской бригады и начальника штаба.
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