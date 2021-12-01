Ночью со стороны Беларуси неизвестные обстреляли осветительные мачты на границе Польши.
В ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными
Об этом сообщает в Twitter Минобороны Польши.
"В окрестностях Тересполя обстреляли осветительные мачты, установленные солдатами Войска Польского на границе с Беларусью. Фонари были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что для разъяснения инцидента в Минобороны вызовут атташе по обороне Беларуси.
30 ноября польские пограничники на границе с Беларусью зафиксировали 102 попытки нелегального пересечения. Также было принято решение о депортации 5 иностранцев из Польши.
Несколько мигрантов пытались попасть на территорию Польши на участке границы в Мельнике.
- Напомним, главы МИД стран НАТО на встрече в Риге обсудят созданный Беларусью миграционный кризис.
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