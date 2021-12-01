Ночью со стороны Беларуси неизвестные обстреляли осветительные мачты на границе Польши.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Польши.



"В окрестностях Тересполя обстреляли осветительные мачты, установленные солдатами Войска Польского на границе с Беларусью. Фонари были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, главы МИД стран НАТО на встрече в Риге обсудят созданный Беларусью миграционный кризис.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что для разъяснения инцидента в Минобороны вызовут атташе по обороне Беларуси.30 ноября польские пограничники на границе с Беларусью зафиксировали 102 попытки нелегального пересечения. Также было принято решение о депортации 5 иностранцев из Польши.Несколько мигрантов пытались попасть на территорию Польши на участке границы в Мельнике.