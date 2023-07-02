Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что пуски восьми "Shahed" производились с юго-восточного направления, а трех крылатых ракет "Калибр" - с Черного моря.

Как сообщают в Воздушных силах, силы ПВО отработали в разных регионах Украины, в том числе в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".

"Все воздушные цели – 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатых ракеты "Калибр" уничтожены!", – говорится в сообщении.

Что известно о ночной атаке на Украину

Начиная с 00:00 2 июля по территории Украины распространялась воздушная тревога. В 3:23 прозвучала сирена об отбое тревоги в Киеве и области. Воздушные Силы сообщали о ракетной опасности и угрозе применения врагом ударных БПЛА с южного направления.

Также около 1:20 в Николаевской области прогремели взрывы. Воздушные Силы заявили о работе ПВО. После 1:35 взрывы прогремели на Запорожье – это работа ПВО .

В 2:48 ПВО сработало в Киеве. Информацию подтвердили в городской военной администрации и воздушных силах. Столицу атаковали "шахеды".

"Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информация о пострадавших или разрушение на данный момент не поступало", - заявил начальник Киевской МВА Сергей Попко в 3:30.

В Киевской областной военной администрации сообщили что в результате падения обломков в Киевской области повреждены три дома и ранения получил один человек. В КОВА добавили, что мужчине предоставили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.