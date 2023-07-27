Ночью силы ПВО уничтожили 8 "шахедов"
Украинские Силы ПВО в четверг, 27 июля, уничтожили в небе над Украиной восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Еще две ракеты "калибр" поразили портовую инфраструктуру Одесщины
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
"Всего зафиксировано два пуска КР "калибр" с подводной лодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 по направлению Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крылатые ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Уничтожить их не удалось. В результате повреждения и пострадавшие.
По информации от Воздушных сил, все беспилотники были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.
- В ночь на 27 июля Хмельнитчину второй раз через несколько часов обстреляли российские агрессоры: были слышны взрывы, работала ПВО. Также враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесщины
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