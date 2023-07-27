Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Всего зафиксировано два пуска КР "калибр" с подводной лодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 по направлению Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крылатые ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Уничтожить их не удалось. В результате повреждения и пострадавшие.

По информации от Воздушных сил, все беспилотники были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.