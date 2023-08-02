Ночью силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне атаковали территорию Украины по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что большинство дронов уничтожено в Киевской и Одесской областях. Однако часть запущенных беспилотников поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.