Ночью силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона
В ночь на 2 августа российские военные выпустили по Украине ударные иранские беспилотники. Украинские силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что россияне атаковали территорию Украины по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.
"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что большинство дронов уничтожено в Киевской и Одесской областях. Однако часть запущенных беспилотников поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.
- В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Есть повреждения в Киеве и в Одесской области. Больше о ночной атаке читайте здесь .
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