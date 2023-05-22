Ночью силы ПВО уничтожили 20 "шахедов" и 4 крылатых ракеты
В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами ПВО воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed
Об этом сообщили в telegram-канале Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
"Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины - г. Днепр. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом противник выпустил:
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря
- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям - Азовского моря и Курской области.
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области
- 20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений
Кроме этого, сообщается, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области ВСУ уничтожили российский истребитель Су-35.
- В ночь на 22 мая во время воздушной тревоги россияне атаковали Днепр и область. Под удар попали здания спасательного подразделения, частное предприятие, админздания, дома, детсад и магазины.
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