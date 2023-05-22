Ночью силы ПВО уничтожили 20 "шахедов" и 4 крылатых ракеты

Об этом сообщили в telegram-канале Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины - г. Днепр. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом противник выпустил:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям - Азовского моря и Курской области.

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений

Кроме этого, сообщается, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области ВСУ уничтожили российский истребитель Су-35.