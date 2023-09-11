Ночью силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.



Отмечается, что россияне запускали "шахеды" с юго-восточного направления, с территории России. Оккупанты направили 12 дронов в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

В результате совместной работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации и мобильных огневых групп уничтожены все 12 Shahed-136/131, а также один БПЛА неустановленного типа.

В ПС ВСУ также добавили, что враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно обошлось без потерь.

Фото: Воздушные силы / телеграмм