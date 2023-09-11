Ночью силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников
В ночь на понедельник, 11 сентября, российские оккупанты запустили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 для атаки по Украине. В результате работы ПВО все воздушные цели врага уничтожены
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что россияне запускали "шахеды" с юго-восточного направления, с территории России. Оккупанты направили 12 дронов в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
В результате совместной работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации и мобильных огневых групп уничтожены все 12 Shahed-136/131, а также один БПЛА неустановленного типа.
В ПС ВСУ также добавили, что враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно обошлось без потерь.
Фото: Воздушные силы / телеграмм
- Утром 11 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Россияне запустили ударные БПЛА и ракеты в направлении города. Там сработала противовоздушная оборона – уничтожили 11 "шахедов".
- Кроме того, ночью и утром в понедельник российские террористы обстреляли и другие населенные пункты Днепропетровской области, использовав ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В результате атаки повреждена инфраструктура региона.
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