Ночью силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей врага

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

"Ночью 17 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.

В частности, среди запущенных целей РФ 6 ударных БПЛА Shahed-136/131, атаковавших Украину по юго-восточному и южному направлениям, и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущены из 9 самолетов стратегической авиации. Ту-95мс из района Энгельса.

Отмечается, что основным направлением удара врага было юг Одесщины. По маршруту следования ракет и БПЛА работала противовоздушная оборона.

Так, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО уничтожено 12 воздушных целей: 6 "шахедов" и

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

Фото: Воздушные силы / телеграмм