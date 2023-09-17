Ночью силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей врага
В ночь на воскресенье, 17 сентября, российские войска выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из них – 6 "шахедов" и 6 крылатых ракет
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
"Ночью 17 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.
В частности, среди запущенных целей РФ 6 ударных БПЛА Shahed-136/131, атаковавших Украину по юго-восточному и южному направлениям, и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущены из 9 самолетов стратегической авиации. Ту-95мс из района Энгельса.
Отмечается, что основным направлением удара врага было юг Одесщины. По маршруту следования ракет и БПЛА работала противовоздушная оборона.
Так, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО уничтожено 12 воздушных целей: 6 "шахедов" и
6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Кроме того, зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.
Фото: Воздушные силы / телеграмм
- В ночь с 16 на 17 сентября российские террористы нанесли удары по городу Харькову. Кроме того, в Одессе сообщали о звуках взрывов и работе сил противовоздушной обороны.
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