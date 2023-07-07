Ночью силы ПВО уничтожили 12 из 18 "шахедов"
В ночь на 7 июля армия РФ атаковала иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Воздушные Силы уничтожили 12 ударных БПЛА
Об этом в telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности ночью были зафиксированы пуски 18 "шахедов".
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА Shahed-136/131.
- Напомним, в ночь на 7 июля российская армия атаковала Днепропетровщину "шахедами", в результате чего были повреждены авто, занялись пожары, два человека погибли.
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