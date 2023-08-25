Ночью силы ПВО сбили 4 российские ракеты и беспилотник

Об этом в telegram сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Ночью 25 августа 2023 года противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей. В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты "калибр" из "Малого ракетного корабля с Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "шахед" по направлению Приморско-Ахтарск", - говорится в публикации.

Также добавляется, что все пять целей уничтожены силами и средствами воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БПЛА – в Днепропетровской области.