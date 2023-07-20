Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .

В общей сложности рашисты выпустили 38 боеприпасов:

7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки, также в Черном море;

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" с временно оккупированного полуострова Крым;

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с двум направлений: южного – Чауда, Крым, и северо-восточного – Курск.

Сообщается, что в результате работы украинских защитников было ликвидировано 18 воздушных целей. В частности 2 "калибра", 3 "искандера" и 13 "шахедов".

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов", - отмечают военные.