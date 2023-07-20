Ночью силы ПВО сбили 18 из 38 российских воздушных целей, атаковавших Украину
В ночь на 20 июля российские войска выпустили 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе по Одессе и Николаеву. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 целей
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .
В общей сложности рашисты выпустили 38 боеприпасов:
- 7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки, также в Черном море;
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" с временно оккупированного полуострова Крым;
- 19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с двум направлений: южного – Чауда, Крым, и северо-восточного – Курск.
Сообщается, что в результате работы украинских защитников было ликвидировано 18 воздушных целей. В частности 2 "калибра", 3 "искандера" и 13 "шахедов".
"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов", - отмечают военные.
- Напомним, в результате российской атаки 20 июля на ряд областей юга в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.64
Покупка 36.64Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное