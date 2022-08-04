Ночью русские войска обстреляли Никополь

Об этом сообщил глава Никольского РВА Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь", - написал он telegram.

Ранее Евтушенко сообщал, что на противоположном берегу наблюдается движение вражеских РСЗО.

В сутки, 3 августа, армия РФ обстреляла 30 населенных пунктов Украины. В результате обстрела погибли 16 человек.

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