Ночью русские войска обстреляли Никополь
Город Никополь Днепропетровской области оккупанты обстреляли ночью из РСЗО
Об этом в телеграмм сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко
"2.31 из РСЗО обстрелян город Никополь", - говорится в сообщении.
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