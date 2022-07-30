Ночью русские войска обстреляли Никополь

Об этом в телеграмм сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко

"2.31 из РСЗО обстрелян город Никополь", - говорится в сообщении.

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