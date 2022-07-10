Ночью российские захватчики нанесли авиаудары по Харькову и области - погибла девушка, по меньшей мере три человека пострадали
В ночь с 9 на 10 июля, в результате ракетных обстрелов Харькова пострадал 62-летний мужчина. Также в пгт Печенеги погибла 20-летняя девушка
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах. В 03.30 в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет", – сообщил Синегубов.
Через минуту ракета попала в жилой дом. В результате госпитализировали 62-летнего мужчину, его состояние – среднее.
9 июля рашисты обстреляли Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы.
"В Изюмском районе, Донецкой общине, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован мужчина 48 лет", - добавил глава области.
Также в пгт Печенеги погибла девушка: "В 21:00 в результате обстрела загорелся частный дом - погибла 20-летняя девушка, 42-летняя женщина была госпитализирована с ранениями", - написал председатель Харьковской ОВА.
В Чугуевском районе в результате обстрела горела трава, хвойная подстилка и поле с пшеницей. В Богодуховском и Харьковском районах загорелись открытые территории и складские помещения.
- На Харьковщине российские оккупанты обстреливали поля с урожаем, птицекомплекс, свалку и открытые территории. Пострадала пожилая женщина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное