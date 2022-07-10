Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах. В 03.30 в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет", – сообщил Синегубов.

Через минуту ракета попала в жилой дом. В результате госпитализировали 62-летнего мужчину, его состояние – среднее.

9 июля рашисты обстреляли Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы.

"В Изюмском районе, Донецкой общине, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован мужчина 48 лет", - добавил глава области.

Также в пгт Печенеги погибла девушка: "В 21:00 в результате обстрела загорелся частный дом - погибла 20-летняя девушка, 42-летняя женщина была госпитализирована с ранениями", - написал председатель Харьковской ОВА.

В Чугуевском районе в результате обстрела горела трава, хвойная подстилка и поле с пшеницей. В Богодуховском и Харьковском районах загорелись открытые территории и складские помещения.

На Харьковщине российские оккупанты обстреливали поля с урожаем, птицекомплекс, свалку и открытые территории. Пострадала пожилая женщина.