Ночью российские террористы обстреляли Волчанск и Купянск-Узловой: разрушенные дома из-под завалов деблокировали женщину

Об этом у себя в telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась", - говорится в публикации.

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Также он отметил, что в 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.