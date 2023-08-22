Ночью российские террористы обстреляли Волчанск и Купянск-Узловой: разрушенные дома из-под завалов деблокировали женщину
Этой ночью, 22 августа, около 03:00, враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома
Об этом у себя в telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась", - говорится в публикации.
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Также он отметил, что в 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.
- Утром 22 августа в Кривом Роге прогремел взрыв, это россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате пострадал мужчина, повреждены 20 домов и энергетическая инфраструктура.
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