Ночью российская армия ударила по Никополю из беспилотника
В ночь на 26 марта российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Город оказался под атакой вражеского беспилотника
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Удар по Никополю. Вчера, когда люди готовились ко сну, российские террористы ударили по городу. Применили беспилотник", - отметил он.
Да, местные жители не пострадали, последствия российской атаки уточняются.
- Напомним, за прошедший день российская армия атаковала две общины Днепропетровщины, захватчики атаковали с беспилотников и тяжелой артиллерии.
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