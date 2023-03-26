Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Ночью российская армия ударила по Никополю из беспилотника

Ночью российская армия ударила по Никополю из беспилотника

26 мартa, 2023 воскресенье
07:55
война с Россией

В ночь на 26 марта российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Город оказался под атакой вражеского беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Удар по Никополю. Вчера, когда люди готовились ко сну, российские террористы ударили по городу. Применили беспилотник", - отметил он.

Да, местные жители не пострадали, последствия российской атаки уточняются.

  • Напомним, за прошедший день российская армия атаковала две общины Днепропетровщины, захватчики атаковали с беспилотников и тяжелой артиллерии.
Днепропетровщина
Никополь
Читайте также:
25 мартa, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с Байденом, - Reuters
24 мартa, 2023 пятница
Омбудсман прокомментировал отчет ООН, где говорится о нарушении прав человека "с обеих сторон"
23 мартa, 2023 четверг
В Киеве откроют офис Международного уголовного суда: подписан меморандум
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 мартa
07:40
Петиция с просьбой начать день чествования защитников Мариуполя набрала необходимое количество голосов
07:20
Два человека без документов задохнулись в товарном поезде в США, есть травмированные
07:00
За сутки ВСУ отразили более 85 вражеских атак и уничтожили беспилотники РФ "Орлан-10" и "Суперкам"
06:40
Около 200 тыс. человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы в Израиле
06:31
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей 26 марта
06:20
Нет никаких признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие, - Пентагон
05:25
Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 25 марта
00:41
В Краматорске прогремели взрывы и временно исчезла электроэнергия, - СМИ
2023, суббота
25 мартa
23:57
В матче Армения – Турция Петраков выпустил на поле 4 футболистов с чемпионата России
23:40
Испания уничтожила Норвегию в отборе на Евро-2024
23:18
Морские пехотинцы уничтожили за день 18 россиян
22:52
РФ атаковала Сумщину из минометов, гранатометов и артиллерии
22:29
Гарет Саутгейт
Сочувствуем тому, что происходит в Украине, но завтра будет игра в футбол - тренер сборной Англии
21:58
Александр Красюк
Промоутер Усика назвал самую большую проблему Фьюри
21:55
Большинство госпредприятий перейдут в Фонд государственного имущества, - Шмыгаль
21:49
"Leopard уже напуганы": Резников высмеял идею расконсервирования в РФ Т-34
21:37
Беларусь позорно пропустила 5 голов и проиграла Швейцарии в отборе на Евро-2024
21:37
ЕС настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT
21:34
Ани Лорак
Не ждут и в РФ: в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак
21:30
Оборонная поддержка, макрофин и спецтрибунал для РФ: Зеленский подвел итоги недели
21:17
РФ атаковала Днепропетровщину артиллерией и БПЛА
21:13
Отбор на Евро-2024: Армения проиграла Турции в первом матче Петракова
21:02
Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит объемы производства для Украины, - Моравецкий
21:00
Анналена Бербок
Германия хочет выслать 30 российских дипломатов, - Focus
20:58
Хочу очень поблагодарить украинскую армию, - Зинченко выступил с важным заявлением перед матчем Англия - Украина
20:45
Эксклюзив
Китай не решится на открытую поставку вооружений России, - Фейгин
20:41
Армия Азербайджана взяла под контроль дороги к северу от Лачинского коридора
20:33
В Крыму оккупанты увеличили аресты и выдачу повесток крымским татарам, - Центр нацсопротивления
20:30
Эксклюзив
Си Цзиньпин знает, что Путин грубо нарушил основополагающий принцип международного права и Устава ООН, - дипломат Брайза
20:18
Во время протестов во Франции несколько человек получили ранения в ходе столкновений с полицией
20:16
Евро-2024: Шотландия разгромила Кипр на старте квалификации
20:03
OPINION
И открываются тайные комнаты сердца...
19:48
Владимир Путин
Путин подтвердил, что у Беларуси появится российское ядерное оружие
19:44
"Слугу народа" Колесник признали виновной в недостоверном декларировании, но освободили от наказания из-за срока давности
19:38
Оккупанты выпустили по Авдеевке две авиационные ракеты
19:36
Россия произведет втрое больше боеприпасов и танков, чем Запад поставит Украине, - Путин
19:25
Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона
19:00
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС
18:49
Оккупанты продолжают грабить жителей Херсонщины, а ВСУ за сутки отбили более 50 вражеских атак, - Генштаб
18:42
Россияне обстреляли Донетчину: двое погибших
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV