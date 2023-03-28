Ночью российская армия обстреляла больницу в Херсоне

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские снаряды попали в здание Херсонской клинической больницы им. О.С. Лучанский и городское отделение почты.

Также есть повреждения жилых домов, детского сада, хозяйственных построек и автомобилей горожан.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.