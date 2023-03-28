Ночью российская армия обстреляла больницу в Херсоне
В ночь на 28 марта армия РФ совершила минометные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов города Херсона
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские снаряды попали в здание Херсонской клинической больницы им. О.С. Лучанский и городское отделение почты.
Также есть повреждения жилых домов, детского сада, хозяйственных построек и автомобилей горожан.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
- За минувшие сутки, 27 марта, противник совершил 60 обстрелов Херсонщины, есть пострадавшие - пять человек получили ранения.
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