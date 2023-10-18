Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина
Российские террористы ночью 18 октября атаковали управляемыми авиабомбами Бериславский район Херсонской области, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что РФ ударила по Бериславскому району Херсона около 01:15. По предварительной информации, оккупанты атаковали область управляемыми авиабомбами.
"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Нарезе открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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