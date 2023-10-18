Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что РФ ударила по Бериславскому району Херсона около 01:15. По предварительной информации, оккупанты атаковали область управляемыми авиабомбами.

"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Нарезе открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).