Ночью россияне ударили ракетами по Шпилевке Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



В результате удара ракеты разрушений получили несколько домохозяйств.



Россияне также ударили по инфраструктуре Шосткинского района.



Пострадавших нет.

Напомним, во Львове и области раздались взрывы . Очевидцы сообщают, что во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 3:07 по 5:22, в городе и области было неспокойно. Были слышны звуки, напоминавшие взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb