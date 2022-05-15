Ночью россияне ударили ракетами по Шпилевке Сумской области
Ночь в Сумской области прошла неспокойно, оккупанты несколько раз открывали огонь по украинским территориям
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В результате удара ракеты разрушений получили несколько домохозяйств.
Россияне также ударили по инфраструктуре Шосткинского района.
Пострадавших нет.
- Напомним, во Львове и области раздались взрывы . Очевидцы сообщают, что во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 3:07 по 5:22, в городе и области было неспокойно. Были слышны звуки, напоминавшие взрывы.
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