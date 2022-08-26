Ночью россияне ударили ракетами по Харьковщине: попали в объект инфраструктуры и учебное заведение, есть погибшая и раненый

Об этом сообщил Олег Синегубов , глава Харьковской ОГА.

Ночью 26 августа российские войска нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области. Попали в город Чугуев. Предварительно, без пострадавших, однако поврежден инфраструктурный объект.

Также нанесли удар по городу Дергачи в Харьковском районе. Попали в учебное заведение. В результате обстрела погибла женщина примерно 50 лет. Также ранен мужчина 59 лет. Информация уточняется.

В минувшие сутки враг также обстреливал Харьковщину. В частности, ракетами ударили по Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковщины. Были повреждены гражданские жилищные и промышленные объекты, хозяйственные постройки. Также уничтожены несколько автомобилей, начались пожары.

В результате ракетных обстрелов в Чугуевском районе погиб один человек, по меньшей мере двое ранены.

В течение 24 августа враг нанес удары по учебным заведениям и жилым домам на Харьковщине.