Ночью россияне совершили минометный обстрел приграничья Сумщины
В ночь на 10 апреля российская оккупационная армия произвела минометный обстрел приграничных территорий Сумской области
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
"Ночью россияне совершили минометный обстрел (20 прилетов) по территории Середино-Будской общины. Предварительно – без последствий", - говорится в сообщении.
- Утром 9 апреля российская армия нанесла удар по Середино-Будской общине по артиллерии, было зафиксировано 5 прилетов.
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