Ночью россияне шесть раз ударили по Днепропетровщине, ранены четыре человека
Ночью на 4 октября оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Под вражеский удар попали Никопольский и Синельниковский районы области.
Так, по Никопольщине выпустили около 30 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрела ранения получили 28-летний, 48-летний, 50-летний и 66-летний мужчины. Двое из них были госпитализированы.
Также изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры. Повреждения получили аптека, школа, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.
Кроме того, повреждена электросеть насосной станции водоканала, из-за чего по меньшей мере 7 тыс. семей в Никополе остались без света. Работы по восстановлению продолжаются.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.
В Синельниковском районе под обстрел попала Покровская община. Там загорелись склады сельхозпредприятия. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
- В ночь на 4 октября россияне обстреляли Харьков, в результате чего погибла женщина.
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