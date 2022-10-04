Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под вражеский удар попали Никопольский и Синельниковский районы области.

Так, по Никопольщине выпустили около 30 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрела ранения получили 28-летний, 48-летний, 50-летний и 66-летний мужчины. Двое из них были госпитализированы.

Также изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры. Повреждения получили аптека, школа, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

Кроме того, повреждена электросеть насосной станции водоканала, из-за чего по меньшей мере 7 тыс. семей в Никополе остались без света. Работы по восстановлению продолжаются.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.

В Синельниковском районе под обстрел попала Покровская община. Там загорелись склады сельхозпредприятия. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

В ночь на 4 октября россияне обстреляли Харьков, в результате чего погибла женщина.