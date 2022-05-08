Ночью россияне открыли огонь по Шипиловому
В результате ночных вражеских обстрелов по Шипиловому Луганской области был разрушен двухэтажный дом, под завалами оказались 11 человек
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Также зафиксировали повреждения 4 домов в Рубежном, 9 – в Северодонецке, еще 2 – в Лисичанске.
Известно, что эвакуирован один раненый.
- Напомним, 7 мая в Луганской области россияне из "градов" обстреляли жилые дома Приволья, в результате чего погибли двое детей, еще двое и женщина получили тяжелые ранения.
- Уже третий месяц, как российская армия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. Известно, что для поддержки этого наступления РФ тратит около $900 млн в день.
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