Ночью россияне обстреляли жилой сектор в Никополе, есть раненые
Ночью враг обстрелял Днепропетровскую область, нанес удары по частным домам, повредил газопровод и линию электропередач. В результате обстрела в Никополе ранения получил мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что в Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и множественные обломочные раны.
В городе повреждены три частных дома и газопровод.
"Из тяжелой артиллерии гнал враг и по Марганецкому обществу, что на Никопольщине. Там последствия уточняют", - сообщил глава ОВА.
Лисак отметил, что 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили и по Синельниковскому району. Досталось Великомихайловской общине, там обошлось без пострадавших и разрушений. В результате повреждения линии электропередач некоторые населенные пункты остаются обесточенными.
- Как сообщает Генштаб, за сутки россияне нанесли 53 ракетных и 15 авиаударов, совершили 50 обстрелов из РСЗО по Украине.
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