Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и множественные обломочные раны.

В городе повреждены три частных дома и газопровод.

"Из тяжелой артиллерии гнал враг и по Марганецкому обществу, что на Никопольщине. Там последствия уточняют", - сообщил глава ОВА.

Лисак отметил, что 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили и по Синельниковскому району. Досталось Великомихайловской общине, там обошлось без пострадавших и разрушений. В результате повреждения линии электропередач некоторые населенные пункты остаются обесточенными.