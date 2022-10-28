Об этом сообщил глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким.

Он отметил, что оккупанты ударили по городу ракетами С-300 около 02:00. В результате обстрела разрушено трехэтажное админздание, а также повреждено новое здание, расположенное рядом, и хлебопекарню. Также получил ранения человек.

Вчера, 27 октября, в 15:27 враг нанес удар по территории аквазоны Очаковской общины. Пострадавших нет.

Около 22:00 зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется", - написал Ким.

В ночь на 28 октября россияне также обстреляли из "градов" Никопольщину.