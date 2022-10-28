Ночью россияне обстреляли ракетами Николаев: ранен человек и разрушено админздание
В ночь на 28 октября россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего один человек получил ранения, а также разрушено админздание
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким.
Он отметил, что оккупанты ударили по городу ракетами С-300 около 02:00. В результате обстрела разрушено трехэтажное админздание, а также повреждено новое здание, расположенное рядом, и хлебопекарню. Также получил ранения человек.
Вчера, 27 октября, в 15:27 враг нанес удар по территории аквазоны Очаковской общины. Пострадавших нет.
Около 22:00 зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.
"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется", - написал Ким.
- В ночь на 28 октября россияне также обстреляли из "градов" Никопольщину.
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