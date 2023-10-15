Ночью россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пожилой мужчина получил тяжелые ранения
Ночью 15 октября российские оккупанты обстреляли поселок Кизомис в Херсонской области, в результате чего тяжелые ранения получил 79-летний местный житель
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Из-за ночных обстрелов армии России поселка Кизомис в Херсонской области тяжелые ранения получил пожилой мужчина, которого госпитализировали и провели операцию.
"Около часа ночи оккупанты ударили по Кизомису. Под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и повреждениях критической и жилищной инфраструктуры уточняется.
- Российская оккупационная армия в субботу, 14 октября, обстреляла город Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
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