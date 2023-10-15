Ночью россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пожилой мужчина получил тяжелые ранения

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Из-за ночных обстрелов армии России поселка Кизомис в Херсонской области тяжелые ранения получил пожилой мужчина, которого госпитализировали и провели операцию.

"Около часа ночи оккупанты ударили по Кизомису. Под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и повреждениях критической и жилищной инфраструктуры уточняется.