Ночью россияне обстреляли Пологовский район на Запорожье управляемыми авиабомбами, - начальник районной ВА Крупский
Начальник Пологовской районной ВА Артур Крупский сообщил, что ночью российская армия обстреляла общины района управляемыми авиабомбами
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сегодня ночь прошла чрезвычайно тяжело. Ночью россияне обстреляли некоторые наши общины управляемыми авиабомбами. За последние недели наши общины, которые находятся непосредственно на линии фронта, были обстреляны 85 раз. Очень активно российские войска обстреливают общины Пологовского района из РСЗО и артиллерии", - рассказывает Крупский.
Начальник районного ВА отметил, что российские войска постоянно обстреливают общины района.
"В субботу на Гуляйпольском направлении в результате обстрелов было разрушено 41 жилье наших гражданских людей. Сегодня утром эта статистика увеличилась. К счастью, пострадавших нет. Хочу подчеркнуть, что общая ситуация остается без изменений. Наши общины постоянно обстреливаются российскими войсками", - добавил он.
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