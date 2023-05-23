Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня ночь прошла чрезвычайно тяжело. Ночью россияне обстреляли некоторые наши общины управляемыми авиабомбами. За последние недели наши общины, которые находятся непосредственно на линии фронта, были обстреляны 85 раз. Очень активно российские войска обстреливают общины Пологовского района из РСЗО и артиллерии", - рассказывает Крупский.

Начальник районного ВА отметил, что российские войска постоянно обстреливают общины района.

"В субботу на Гуляйпольском направлении в результате обстрелов было разрушено 41 жилье наших гражданских людей. Сегодня утром эта статистика увеличилась. К счастью, пострадавших нет. Хочу подчеркнуть, что общая ситуация остается без изменений. Наши общины постоянно обстреливаются российскими войсками", - добавил он.