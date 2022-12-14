Об этом информировал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

В ночь на 14 декабря враг совершил атаки на Никополь и Марганец, под огнем "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии оказалась гражданская инфраструктура.

По данным Валентина Резниченко, в Никополе поражены несколько частных домов, станция технического обслуживания, газопровод и линии электропередачи.

В Марганце российские снаряды попали в около 10 частных домов и хозяйственных помещений, авто, газопроводы и электросети.

"В подворьях мест занялись два пожара. Пожарные их уже обуздали. Везде обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Напомним, за 13 декабря россияне совершили 28 ударов по приграничным общинам Сумской области, РФ била по пожарной части в Сумской области - сгорел автомобиль. Также поврежден сельский клуб.

В течение суток 13 декабря оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожья и Харьковщины, а также осуществили более 20 обстрелов с РСЗО.

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