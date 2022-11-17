Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

За прошедшую ночь военные РФ били по Никопольскому району: более 70 снарядов поразили Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

Самые большие последствия обстрелов в Никополе. В городе повреждено 20 домов, более 10 хозяйственных построек, помещения колледжа, газопровод и линии электропередачи.

Глава ОВА информирует, что без электроэнергии в настоящее время находятся 6 тыс. граждан. Из-за ночной атаки также обесточена насосная станция водоканала, поэтому более 40 000 семей не имеют водоснабжения.

По данным Резниченко, люди не пострадали.

"Энергетики уже чинят линии", - утверждает Резниченко.

В среду 16 ноября военные РФ нанесли по Украине 2 авиационных и 3 ракетных удара, из РСЗО оккупанты били более 13 раз.