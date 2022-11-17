Ночью россияне обстреляли Никополь: без света остались несколько тысяч граждан, без воды – более 40 тыс. семей
В ночь с 16 на 17 ноября войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии и "градов" Днепропетровщину, от более 70 снарядов пострадали 4 общины
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
За прошедшую ночь военные РФ били по Никопольскому району: более 70 снарядов поразили Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.
Самые большие последствия обстрелов в Никополе. В городе повреждено 20 домов, более 10 хозяйственных построек, помещения колледжа, газопровод и линии электропередачи.
Глава ОВА информирует, что без электроэнергии в настоящее время находятся 6 тыс. граждан. Из-за ночной атаки также обесточена насосная станция водоканала, поэтому более 40 000 семей не имеют водоснабжения.
По данным Резниченко, люди не пострадали.
"Энергетики уже чинят линии", - утверждает Резниченко.
- В среду 16 ноября военные РФ нанесли по Украине 2 авиационных и 3 ракетных удара, из РСЗО оккупанты били более 13 раз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное