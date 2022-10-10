Ночью россияне обстреляли Николаев десятью ракетами С-300

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмме .

Уже понятно, что пострадали гражданские объекты. Он отмечает, что сейчас проходит осмотр мест обстрелов, обследуются близлежащие дома.

Ранее об этом также сообщал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.