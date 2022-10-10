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Ночью россияне обстреляли Николаев десятью ракетами С-300

10 октября, 2022 понедельник
08:20
война с Россией

Около часа ночи, 10 октября, оккупанты обстреляли Николаев десятью ракетами С-300, предварительно обошлось без жертв

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмме .

Уже понятно, что пострадали гражданские объекты. Он отмечает, что сейчас проходит осмотр мест обстрелов, обследуются близлежащие дома.

Ранее об этом также сообщал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил , что 10 октября две группы самолетов ТУ-95, всего восемь штук, вылетели в пусковой рубеж в российской Астрахани.

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