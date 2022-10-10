Ночью россияне обстреляли Николаев десятью ракетами С-300
Около часа ночи, 10 октября, оккупанты обстреляли Николаев десятью ракетами С-300, предварительно обошлось без жертв
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмме .
Уже понятно, что пострадали гражданские объекты. Он отмечает, что сейчас проходит осмотр мест обстрелов, обследуются близлежащие дома.
Ранее об этом также сообщал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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