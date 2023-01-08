Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители начали досудебное расследование после ночной атаки РФ на Запорожье, его открыли по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в Офисе, 7 января с 22:00 до 22:30 россияне атаковали один из районов Запорожья с использованием реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов.

"Отчасти повреждена территория и помещения объектов гражданской и критической инфраструктуры. Также поврежден автотранспорт местных жителей", - говорится в тексте пресс-службы.

Напомним, за сутки 7 января россияне нанесли 15 ударов по Донецкой области, ночью на следующий день они атаковали Краматорск, Константиновку, Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: есть погибший мирный житель.

Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов.

Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская общины.

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