Ночью россияне обстреляли кассетными снарядами Запорожье, повреждена критическая и гражданская инфраструктура
С 22:00 7 января захватчики атаковали Запорожье, использовали кассетные снаряды и реактивные системы залпового огня. Поражена гражданская и критическая инфраструктура
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Правоохранители начали досудебное расследование после ночной атаки РФ на Запорожье, его открыли по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщили в Офисе, 7 января с 22:00 до 22:30 россияне атаковали один из районов Запорожья с использованием реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов.
"Отчасти повреждена территория и помещения объектов гражданской и критической инфраструктуры. Также поврежден автотранспорт местных жителей", - говорится в тексте пресс-службы.
- Напомним, за сутки 7 января россияне нанесли 15 ударов по Донецкой области, ночью на следующий день они атаковали Краматорск, Константиновку, Курахово и пгт Кураховка.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: есть погибший мирный житель.
- Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов.
- Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская общины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное