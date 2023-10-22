Ночью россияне обстреляли 4 области: погибли 6 человек, повреждены частные и админздания

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Харьковской области около 22:00 российская армия нанесла ракетный удар по почтовому терминалу в селе Новый Коротич, в результате которого погибли 6 работников почтового терминала, еще 16 пострадали. Начался пожар в здании терминала, куда попала ракета, и загорелись грузовики, которые стояли на территории и попали под удар. Спасатели тушили здание и грузовик в течение двух часов. На месте обстрела работают следователи Нацполиции.

В Донецкой области россияне нанесли авиаудар по нерабочей шахте в городе Торецк. Спасатели ликвидировали пожар кровли трехэтажного админздания и возгорание подъемного механизма, отметил Клименко.

На севере Константиновка также попала под ракетный удар России, в результате которого повреждены три частных дома.

Ночью россияне дважды обстреляли Херсонскую область, в частности, примерно в 00:25 агрессоры обстреляли из минометов Херсон, а около 3 ч ночи атаковали село Станислав из артиллерии. В результате удара повреждены два частных дома.

Сумская ОВА сообщила , что ночью и утром россияне совершили 3 обстрела пограничных громад Сумщины, в частности, обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская громады.

По Великописаревской громаде оккупанты совершили гранатометный обстрел (18 взрывов), а по Середино-Будской громаде враг ударил из минометов (4 взрыва).